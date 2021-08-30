الخدمة الإتحادي يؤجل الاجتماع الخاص بتعيين العلوميين وحملة الشهادات ويكشف السبب

2021/08/30 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، تأجيل الاجتماع الخاص بتعيين العلوميين وحملة الشهادات، فيما كشف عن السب.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة، وسام اللهيبي، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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