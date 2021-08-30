الحوت يبتلع مسؤولا كبيرا بنظام صدام

2021/08/30 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسمه مدرجا في قائمة البعثيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة بتسلسل 18.

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