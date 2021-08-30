مجلس الخدمة يعلن تأجيل الاجتماع الخاص بتعيين العلوميين وحملة الشهادات

2021/08/30 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، تأجيل الاجتماع الخاص بتعيين العلوميين وحملة الشهادات.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تأجيل الاجتماع المشترك مع وزارة المالية ووزارة الصحة المزمع عقده اليوم لمناقشة آلية التعيينات الخاصة بالعلوميين وحملة الشهادات العليا والاوائل”.وأوضح، …

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