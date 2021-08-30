2021/08/30 | 13:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية تقبض على "إرهابي" اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/30 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تقبض على "إرهابي" اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تقبض على "إرهابي" اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).