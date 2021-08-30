بقايا سيارة قد يكشف أسلوب استهداف مطار كابول بـ5 صواريخ الاثنين

2021/08/30 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت سيارة مدنية على ما يبدو في عملية استهداف مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين، حيث أطلقت 5 صواريخ صوب المطار.

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