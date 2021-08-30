محافظة عراقية تعلن عن موقفها الوبائي للـ 24 ساعة الماضية

2021/08/30 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، موقفها الوبائي اليومي، فيما اشارت الى إجراء 1146 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR .

وذكرت الصحة في بيان لها تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "المحافظة سجلت 189 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 159 حالة"، لافتاً الى ان المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف ان " المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف بلغ 84089 إصابة مؤكدة، فيما تماثلت 80743 حالة للشفاء التام وبلغ عدد الوفيات 675 حالة ".

وأشار الى ان "2671 حالة لاتزال تتلقى العلاج في مستشفيات المحافظة، فيما كان العدد التراكمي للاصافات في صفوف الكوادر الطبية والصحية 4946 حالة".

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