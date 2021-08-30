البيشمركة تحصي عدد العمليات الارهابية في مناطق كردستان لثلاثة اعوام - عاجل

2021/08/30 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ الامين العام لوزراء البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الاثنين، ان مخاطر تنظيم داعش الارهابي مازالت قائمة، مشيرا الى انه يشكل تهديدا على جميع انحاء العالم.

وقال ياور في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "مخاطر عصابات داعش الارهابية مازالت قائمة وهي يشكل تهديدا جدياً على اقليم كردستان والعراق والمنطقة والعالم اجمع، اذ انها نفذت في العام 2018، 456 عملية ارهابية، وفي العام 2019، 270 عملية ارهابية، وفي العام 2020، 260 عملية ارهابية ومنذ بداية العام الحالي نفذ 134 عملية ارهابية لحد الآن وخاصة في المناطق الكردستانية خارج ادارة الإقليم".

وأوضح، ان "الاجتماعات مستمرة بين وزارتي البيشمركة والدفاع لسد الثغرات الامنية وتشكيل قوات مشتركة لمحاربة بقايا عصابات داعش الارهابية".

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