برونزية جديدة للعراق باولمبياد طوكيو

2021/08/30 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حصل العراق، اليوم الاثنين، على برونزية جديدة في دورة الألعاب الأولمبية البارالمبية في طوكيو.

وفاز الرباع العراقي فارس سعدون ببرونزية منافسات رفع الاثقال.

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