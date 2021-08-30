بالفيديو .. احتراق سيارة بالقرب من احدى النقاط الامنية في العمارة

2021/08/30 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اندلع حريق داخل سيارة احد المواطنين بالقرب من احدى النقاط الامنية بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.واخمدت فرق الدفاع المدني النيران دون اصابات بشرية ./انتهى

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