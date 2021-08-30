ماكرون ومسعود بارزاني يبحثان التصدي المشترك للإرهاب وملف الانتخابات

2021/08/30 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التصدي المشترك للإرهاب.

وأشار بارزاني خلال اللقاء الى ان تهديدات الإرهاب مازالت قائمة لان الاسباب التي ادت لظهور الإرهاب والعنف مازالت باقية.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني فان الجانبين قد ناقشا علاقات الاقليم وبغداد والمعوقات امام العملية السياسية والانتخابات المقبلة، مبينا ان الجانبين أعربا عن املهما بأن تصبح الانتخابات العراقية سبيلا جيدا لخلق التغيير والتقدم وتحقيق رغبات وارادة المواطنين.

واكد البيان ان الاوضاع في سنجار كانت محاور اخرى في اللقاء وان بارزاني عبر لماكرون عن قلقه بشأن مستقبل الكرد في سوريا.

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