2021/08/30 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إعصار "إيدا" يخلف دماراً هائلاً » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 13:51

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