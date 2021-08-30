تحديثات خرائط الطقس للمدن العراقية.. ما حقيقة الموجة الباردة في الأسبوع المقبل؟

2021/08/30 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير آخر تحديثات خرائط الطقس، إلى استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق البلاد حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستشهد البلاد خلال الأسبوع المذكور، انخفاضاً بعدة درجات في الحرارة.

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (30 آب 2021)، إنه "تشير خرائط الطقس إلى استمرار الأجواء الحارة طوال الأسبوع الحالي، لتشمل معظم المناطق، وذلك بدرجات حرارة نهاية الـ40° درجة مئوية، ومطلع ومنتصف الأسبوع القادم من المتوقع انخفاض عدة درجات في الحرارة، وهي ليس موجة برد بل انخفاض قليل في الحرارة".

واضاف، "ومن المتوقع أن تستمر الرياح جنوبية شرقية متقلبة الاتجاه في مناطق الجنوب حتى مساء الجمعة القادمة، ومن يوم السبت تتحول الرياح إلى شمالية غربية، تنتهي معها موجة الرطوبة، بينما من المتوقع أن تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة عدا المنطقة الغربية حيث متوقع أن تكون جنوبية شرقية ومتقلبة الإتجاه".

وأشار الأسدي، "وخرائط الطقس تشير إلى توفر فرصة لظهور غطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع في مناطق متفرقة من البلاد.

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