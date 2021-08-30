الشيخ علي يتحدث عن سبب تسميته 'أبو العرگ'!

2021/08/30 | 15:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، الاثنين، عن سبب تسميته (أبو العرگ).

وكتب الشيخ علي في تغريدة على "تويتر" اليوم (30 اب 2021): "هنالك توجيه إيراني ميليشياوي بأن يسموني (أبو العرگ) حتى يترسخ الوصف لدى العراقيين!".

وأضاف في تغريدته: "دع عنك بأني لم ولن أشرب..



ولكن لي أسوة حسنة بالفريق طاهر يحيى التكريتي الذي أطلق عليه خصومه وصف (حرامي بغداد)! مات عام 1986م لم يجدوا عنده مسروقا، فاعترفوا بأنهم بثوا دعاية ضده! رحمك الله يا طاهر".

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