ائتلاف العبادي: العراقيون حفظوا أمن دول المنطقة.. عليهم رفع القبعة للعراق

2021/08/30 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال ائتلاف النصر، الاثنين، إن "دمار العراقيين" هي من حفظت أمن المنطقة والعالم.

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وأوضح الائتلاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2021)، "نؤكد أنّ دماء العراقيين هي من حررت مدن العراق، وهي من حفظت أمن دول المنطقة والعالم، ولولاها لما سلمت الدول والمجتمعات من الإرهاب والفوضى وحروب الكراهية".

وأضاف، إنّنا "إذ نشكر جميع من ساندنا بحربنا المقدسة ضد الإرهاب الداعشي، والذي يمثل خطراً مشتركاً، فإننا نؤكد أنّ النصر عراقي بامتياز، وأن من قاتل على الأرض وقدم التضحيات الكبيرة هم العراقيون وحدهم ولا يجوز النيل من قامة العراق والعراقيين وتضحياتهم وبطولاتهم، وأن دول المنطقة والعالم مدينة للعراق وشعبه، وعليهم رفع القبعة للعراق".

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