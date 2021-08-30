زواج المصابين لأول مرة!.. الصحة: أعداد الإصابات بالإيدز كبيرة في العراق وهذا ما سنفعله

2021/08/30 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مختبر الصحة المركزي، اليوم الاثنين، أن أعداد المصابين بالايدز كبيرة، مبيناً أنه يدرس موافقة زواج المصاب بشروط.

وقال مدير عام مختبر الصحة العام المركزي محمد عيسى الدفاعي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "المختبر تأسس العام 1968، إذ يعد المرجع لجميع المختبرات الموجودة داخل العراق"، مبيناً، أن "المختبر مكوّن من 12 الى 13 شعبة من بينها شعبة الفيروسات التي تشمل المركز الوطني للانفلونزا والمركز الوطني لشلل الاطفال والايدز والكبد الفايروسي، التي تعد من الشعب المهمة والمعتمدة عالمياً".

وبشأن عدد مرضى الايدز في العراق قال الدفاعي، انه "لا يوجد عدد محدد الا ان عددهم كبير"، مؤكدا ان "عددهم كان سابقا يبلغ الآلاف حيث كنا نعطيهم مواد ساندة للتواصل معهم كعلاج مهم ومتابعتهم في المستشفيات من قبل المركز الوطني".

وأضاف: "كانت هناك حملات توعية لمرض الايدز واجراءات ساندة للمريض، الا انه في الوقت الحالي قلت من ناحية الدواء"، مبيناً أن "المختبر يدرس موافقة زواج المصاب بالايدز شرط ان يُعطى ضمان وتعهد بالالتزام بالتعليمات الصحية الموضوعة".

ولفت الى ان "المريض لا يشفى من مرض الايدز لكن تقل شدة الاصابة في بعض الاشخاص"، موضحاً أن "هناك اشخاصاً توفوا الا ان عددهم قليل".

وتابع ان "الكثير من مرضى الايدز لا يهتمون لمرضهم ولا يقدرون خطورته ولا يعرفون مدى تأثيره على المجتمع"، مشدداً على ضرورة "الفحص الدوري الذي كان في السابق كل 6 اشهر والآن اصبحت كل 3 اشهر لمعرفة المصابين".

وبين ان "الامراض المزمنة الاخرى تم تقليل فترة الفحص ليكون اقرب، من اجل الكشف على بعض الامراض المزمنة"، موضحاً انه "لا يوجد حجر لمرضى الايدز، ولكن المريض الذي يعرف نفسه انه مصاب يبلغ المركز الوطني للايدز بهدف المتابعة وتلبية احتياجاته من الادوية".

وذكر ان "عينة الايدز كانت تظهر نتيجتها خلال 6 ايام، إذ كانت هناك معاناة من التاخير، ولكن عند تسنمي المهمة حرصت على اعطاء النتيجة باسرع وقت وبدقة "، لافتا الى انه "في الوقت الحاضر فأن النتيجة تظهر خلال 48 ساعة وتكون مسلمة للمركز الوطني للايدز".

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