الداخلية تبحث مع مسؤولة حقوق الانسان في الامم المتحدة واقع العدالة الجنائية

2021/08/30 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقدت وزارة الداخلية اجتماعا مع مسؤولة حقوق الانسان في الامم المتحدة، لبحث واقع العدالة الجنائية ومتابعة حالات التعذيب في السجون في حالة حدوثها وطرق معالجتها.وذكرت الوزارة في بيان:"ان اللواء الحقوقي حسن خماط مدير عام الجنائية والحركات في وكالة شؤون الشرطة في الوزارة ترأس اجتماعا تحت شعار ( حقوق الانسان في تطبيق العدالة في العراق الشروط القانونية والضمانات الاجرائية لمنع التعذيب)، مع مسؤولة حقوق الانسان في الامم المتحدة كاترين تروج ودانيل بيل مديرة المكتب، بحضور قادة الوكالة لبحث واقع العدالة الجنائية ومتابعة حالات التعذيب في السجون في حالة حدوثها وطرق معالجتها".وقد تطرق الجانبان الى مدى تعاون وزارة الداخلية مع المنظمات الدولية، كما اشادت رئيسة الوفد بدور قوات الشرطة وهي تواجه الاحداث التي مرت على البلاد وطريقة تعاملها مع المواطنين وحمايتهم والمحافظة على امنهم والجهود التي بذلتها الوزارة للحد من جرائم التعذيب.من جانبه بين مدير عام الجنائية ان تطبيق التعاون البناء هو الغاية المنشودة مع جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان، وفي حالة حدوث حالة معنية من تعذيب او انتهاك انما هي حالة فردية لا تمثل وزارة الداخلية ويحال مرتكبها الى القضاء./انتهى7

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