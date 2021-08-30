وزارة البيئة : البنك المركزي يعزز دعم الاقتصاد الاخضر المستدام

2021/08/30 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ثمَّنت وزارة البيئة، الخطوات الرائدة التي يتخذها البنك المركزي العراقي لدعم الاقتصاد الاخضر المستدام والمشاريع البيئية وجعلها ضمن اهم الخطوات المقبلة .وقال الوكيل الفني المخول بإدارة شؤون البيئة جاسم الفلاحي في بيان:" ان ذهاب البنك المركزي الى تشكيل لجنة مركزية برئاسته وعضوية وزارة البيئة وعدد من الوزارات القطاعية الاخرى ، يعتبر الدخول بالجانب الفعلي الواقعي لجعل الانشطة والمشاريع الجديدة تبدا بهذه الخطوة والمباشرة لوضع ضوابط تمويل لعموم المشاريع السكنية والاستثمارية والافراد من مبادرة البنك المركزي".وأكد:" انها تُعدُّ خطوة مهمة في تحقيق التزامات العراق بإتفاقية المناخ الاطارية والتي تسهم في تحسين الوضع البيئي في البلاد"./انتهى7

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