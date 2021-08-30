بالفيديو.. انهيار مبنى سكني بشكل 'مرعب' وسط العاصمة بغداد

2021/08/30 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، بانهيار مبنى سكني في العاصمة بغداد، مما ادى الى اصابة طفل بجروح.

وقال مراسل NRT عربية، (30 آب 2021)، ان "مبنى سكني متروك انهار بشار الكفاح وسط العاصمة بغداد صباح اليوم دون معرفة اسباب انهياره".

واضاف، ان "الانهيار اسفر عن اصابة طفل بجروح طفيفة، نقل على اثره الى المستشفى لتلقي العلاج".

N.A

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