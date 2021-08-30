لجنة التربية تقدم 6 مقترحات الى الحكومة بخصوص الموظفين والمحاضرين وادراجها في الموازنة

2021/08/30 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت لجنة التربية النيابية، الاثنين، طلبا الى رئاسة الوزراء يتضمن 6 مقترحات لادراجها ضمن موازنة 2022، مبينة أن من ضمنها درجات الحذف والاستحداث في وزارة التربية.

وذكر رئيس اللجنة النائب قصي الياسري في تصريح تابعه NRT عربية، (30 آب 2021)، إن "اللجنة طالبت باطلاق درجات الحذف والاستحداث في وزارة التربية، بسبب النقص الحاصل في الملاكات التربوية".

وأضاف الياسري، انه "طالبنا أيضا بشمول المحاضرين التربويين بمخصصات مقطوعة (150) ألف دينار، كونهم يقومون بنفس الجهود التي يبذلها اقرانهم على الملاك الدائم"، لافتا الى أن "اللجنة اقترحت تفعيل قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014 وتفعيل قانون حماية المعلمين والمتضمنة تخصيص قطع اراضي سكنية لمنتسبي وزارة التربية ومنح قروض وسلف مصرفية لهم".

واوضح، أن "المقترحات تضمنت تخصيص مبالغ مالية لبناء ما لا يقل عن (1000) مدرسة وبناء قاعات متخصصة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية، تحتوي على أجهزة إلكترونية حديثة تمنع حالات الغش الإلكتروني دون الحاجة إلى قطع الإنترنت"، مبينا انه "إدراج زيادة التخصيصات المالية لمديريات الإعداد والتدريب والتقويم والتخصيص المالي الخاص بالعلاوات والترفيع".

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