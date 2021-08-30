منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد وفيات كورونا بأوروبا

2021/08/30 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من ارتفاع معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا في القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن الإقبال على التطعيم هناك دون المستوى المطلوب.

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