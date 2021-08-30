2021/08/30 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الداخلية: القوات الأمنية لن تنحاز لأية جهة بالانتخابات وولاؤها للوطن فقط » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:02

واع/

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