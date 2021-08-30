محافظة بغداد تناقش مع الهيئة العليا ملفي نقل أو إعادة صلاحيات بعض الوزارات

2021/08/30 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت محافظة بغداد، الاثنين، مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ملف إعادة أو نقل صلاحيات مديريات التربية والصحة إلى الوزارات الاتحادية.

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وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2021)، أن "محافظة بغداد عقدت مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اجتماعا لبحث ملف اعادة اونقل صلاحيات مديريات التربية والصحة الى الوزارات الاتحادية".

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس سكرتاترية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقيل الخزعلي، إن "من أبرز المشاكل التي تواجه الحكومة المحلية هو تداخل الصلاحيات، لا سيما في وزارتي الصحة والتربية"، متسائلا "من المسؤول عن ترشيح المديرين العامين، في ظل ايقاف عمل مجلس محافظة بغداد".

وأشار العطا إلى أن "محافظة بغداد اكدت في اكثر من مناسبة استعدادها التام، لفك الارتباط وإعادة مديريات التربية والصحة الى وزاراتهما الاتحادية، لكن وزارة المالية رفضت نقل الصلاحيات في الوقت الحالي، بسبب التوقيفات المالية" .

وأكد محافظ بغداد، "إنجاز (157) مدرسة نموذجية جديدة للمناقصات القديمة والجديدة، فضلا عن وجود (30) مدرسة جديدة قيد الانجاز".

من جانبه، أكد رئيس سكرتاترية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقيل الخزعلي "وجود تداخل في الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، كذلك الجهات غير المرتبطة بوزارة، لعل ابرزها هو التحول الى النظام اللامركزي"، مشددا على "ضرورة تحديد الصلاحيلات الادارية، وبيان حقوق المحافظات في اهم الصياغات التي يجب ان تتبع، وهو تعريف المناصب العليا في حدود مسؤولية المحافظة".

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