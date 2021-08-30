مؤشرا البورصة الأمريكية يصعدان إلى أعلى مستوى على الإطلاق

2021/08/30 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” أعلى مستوياتهما على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وعززت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفدرالي اللأمريكي تميل إلى التيسير النقدي التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي وهدأت المخاوف من تقليص مفاجئ للتحفيز.

وارتفع المؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 35471.8 نقطة، وزاد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.10 بالمئة إلى 4513.76 نقطة.

وزاد المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 0.24 بالمئة إلى 15165.94 نقطة.

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