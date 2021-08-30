ضحية وأربعة مصابين بحادث “دموي” في واسط

2021/08/30 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن حادث سير مروع أوقع ضحية وأربعة مصابين في واسط.

وقالت المديرية في بيان، إن “حادث مروري وقع في محافظة واسط، قرب سيطرة كوت – بغداد، بين ثلاث مركبات الأولى نوع BMW، و الثانية نوع جارجر، و الثالثة نوع كوستر ابيض اللون”.

وبينت، أن “المركبة نوع BMW كانت تسير باتجاه كوت – بغداد بسرعة شديدة مما أدى إلى انفجار الإطار الامامي ونتيجه السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة أدى إلى الانحراف إلى السايد القادم بأتجاه بغداد – كوت قرب السيطرة الرئيسية و اصطدامه بالمركبة الثانية نوع جارجر وبعدها اصطدم بالمركبة الثالثة نوع كوستر ابيض اللون”.

وأشارت إلى أن “الحادث اودى بوفاة سائق المركبة BMW، واصابة اربعة اشخاص آخرين”.

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