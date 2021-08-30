2021/08/30 | 17:55 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/30 | 17:55.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).