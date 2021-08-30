2021/08/30 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، توجيها بشأن أحد جرحى المظاهرات.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الغزي استقبل أحد جرحى التظاهرات"، مبينا أن "ذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة العراقية بجرحى التظاهرات، وضرورة تقديم الرعاية الطبية والصحية لهم خارج العراق للحالات الحرجة، وبناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد".

ووجّه الغزي، بحسب البيان: "وزارة الصحة، بأخذ الإجراءات الملائمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب عادل فضل عبد الواحد، أحد جرحى التظاهرات في محافظة ذي قار، أسوة بأقرانه من الجرحى الذين أجريت لهم تداخلات جراحية في مستشفيات الهند وإسطنبول".

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة قد أرسلت في الفترة الماضية (36) جريحا من جرحى التظاهرات في عموم المحافظات، إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بشأن أحد جرحى التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بشأن أحد جرحى التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).