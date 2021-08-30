رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: ارتباطنا بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً

2021/08/30 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب خلال مشاركته بملتقى الرافدين للحوار: كنا رأس الرمح بمواجهة الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع بقية القوات الأمنية

الساعدي: نفذنا في العام الجاري 250 واجباً وقتلنا أكثر من 270 إرهابيا

الساعدي: جهاز مكافحة الإرهاب يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً

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