2021/08/30 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، اليوم الاثنين ،عن الشروع باعمار مبنى البنك المركزي العراقي في الموصل القديمة.وقال الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء/ نينا/أن " الكوادر الهندسية في بلدية الموصل انتهت من رفع الانقاض من مبنى البنك المركزي العراقي الذي تعرض للقصف الجوي خلال عملية تحرير الموصل من قبضة داعش ".واضاف ان" مبالغ اعمار البنك تم تخصيصها وصرفها من مبالغ اعمار المرحلة الثانية لاعمار الموصل وبمدة عمل تستغرق نحو (15)شهرا "./انتهى

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