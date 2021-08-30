الدكتور كاظم حبيب.. وداعا - الحزب الشيوعي العراقي

2021/08/30 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_العراقي الدكتور كاظم حبيب..



وداعابقلوب يعتصرها الألم والحزن العميقان، تلقينا اليوم خبر رحيل الرفيق العزيز الدكتور كاظم حبيب (أبو سامر) في احدى مستشفيات برلين، بعد مرض مفاجيء لم يمهله طويلا.كبيرة هي الخسارة برحيل أبو سامر، الشخصية الشيوعية القيادية المقدامة والمناضلة، والباحث والأكاديمي والاقتصادي البارز، والمساهم النشيط والفاعل في الدفاع عن حقوق الانسان.كرس الفقيد الكبير جُلّ ح ......





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