2021/08/30 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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توجيه بتبسيط تقسيط مبالغ الإعانة لمحاضري ديالى بمبلغ 25 ألف دينار شهرياً » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:55

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