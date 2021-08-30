ميسان.. القبض على عدد من المتهمين وضبط اسلحة مختلفة

2021/08/30 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وتضبط اسلحة مختلفة جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الأجهزة الامنية في محافظة ميسان تمكنت خلال التفتيش الدقيق والمسح الميداني والبحث والتحري، من القاء القبض على خمسة مطلوبين بجرائم جنائية مختلفة في ناحية العزير التابعة لقضاء قلعة صالح، كما ضبطت سلاح نوع (RBG7) و٤ اسلحة نارية نوع كلاشينكوف".

واضافت انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة".

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