الشيخ حمودي يكشف موقفه من عودة التيار الصدري للانتخابات

2021/08/30 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس مجلس الاعلى الاسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، موقفه من عودة التيار الصدري الى المشاركة بالانتخابات، مؤكدا دعوته الى مشروع شفاف تشترك فيه الكتل السياسية ، فيما وضح ان العراق ساحة للحوار وساحة لتسوية المشاكل وتبادل الرؤى.وهذا نص اللقاء الكامل للشيخ همام حمودي مع قناة الايام: س/ ما الموقف من إنهاء […]

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