العمل توجه بتبسيط أقساط الإعانة لمحاضري ديالى 

2021/08/30 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، بتبسيط أقساط الإعانة لمحاضري ديالى بمبلغ 25 ألف دينار شهريا.وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “وزير […]

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