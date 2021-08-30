الأعرجي: وجود التحالف الدولي في العراق كان بطلب من الحكومات السابقة

2021/08/30 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أن وجود التحالف الدولي، كان بعد مطالبة العراق، بالتدخل، من أجل مواجهة تنظيم داعش، فيما أكد أهمية تطبيق اتفاق سنجار، لحل أزمات القضاء.وقال الأعرجي، خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار، وتابعه “النور نيوز” إن “وجود التحالف الدولي جاء بعد مطالبة العراق في حكومة المالكي والعبادي …

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