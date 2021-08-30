خبير اقتصادي يحدد اسباب فشل الحد من تهريب الدولار الى الخارج

2021/08/30 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل سياسية تخفيض سعر صرف الدينار العراقي في الحد من تهريب الدولار الى الخارج.

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