الساعدي: كنا رأس الرمح بمواجهة الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع بقية القوات الأمنية

2021/08/30 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق

أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم

الاثنين، عن إعداد خطط تمتد لثلاث سنوات

لتطوير جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الساعدي خلال مشاركته بملتقي

الرافدين للحوار، "كنا رأس ال

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