2021/08/30 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الاثنين، أن العراق ما زال بحاجة

لمساندة التحالف الدولي بمجالات الدعم

الجوي والتسليح والتدريب.

وقال الأعرجي خلال مشاركته بملتقي

الرافدين للحوار، إن "وجود ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: ما زلنا بحاجة لمساندة التحالف الدولي بمجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: ما زلنا بحاجة لمساندة التحالف الدولي بمجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).