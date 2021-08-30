وزير الدفاع: التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية قليل

2021/08/30 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم

الاثنين، أن غالبية عناصر الجيش

ينتشرون حالياً شمال وغرب العراق ، فيما

أشار إلى أن التدخل السياسي بعمل وزارته

قليل جداً.

وقال عناد خلال مشاركته بملتقى

الرافدين للحوار،

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