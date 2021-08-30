إزالة قميص مبابي من المتجر الرسمي لباريس سان جيرمان

2021/08/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ازال المتجر الرسمي لنادي باريس سان جيرمان قميص اللاعب الفرنسي مبابي.

هذا ويرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع مبابي لتدعيم خط الهجوم، وقدم الملكي عرضين في الأسبوع الماضي ولكن تم رفضهما، أعلاهما بـ 180 مليون يورو.هناك تفاؤل لدى مسئولي ريال مدريد في الوقت الحالي لضم مهاجم باريس سان جيرمان، رغم أن المفاوضات صعبة مع رغبة الإدارة القطرية برئاسة، ناصر الخليفي، في الاحتفاظ بمبابي.في بداية المفاوضات، تؤكد "ماركا" أن باريس سان جيرمان قد حدد سعراً أدنى للموافقة على بيع مبابي ولن يقل عن 200 مليون يورو.

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