2021/08/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استدعى مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، اليوم الاثنين، سبعة لاعبين محترفين للتواجد مع المنتخب الاولمبي لخوض المبارتين الوديتين مع نظيرة الاماراتي في الرابع والسادس من الشهر المقبل.

وقالَ المدير الإداري للمنتخب الاولمبي، جليل صالح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سبعة لاعبين محترفين سيتواجدون في مباراتي المنتخب الأولمبي العراقي مع منتخب الامارات الوديتين"، مبينا ان "المدرب التشيكي كان لديه 15 لاعب محترف في حساباته للتواجد مع المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة".

وأضافَ صالح ان "اللاعبين السبعة هم كل من، نديم عمر حارس مرمى فالكينبيري السويدي، ومتين صالح في بروندبي الدنماركي تحت 21 عاما، ويوهان زيتونه في اتلانتي المكسيكي، وحسن صادق موسى الذي يلعب فب الخريطيات القطري وزيدان اقبال المتعاقد مع مانشستر يونايتد تحت 23 عاما، وهيران احمد مع ثون السويسري، ويوسف زيتونه مع ابولنيا الالباني".

وأوضح المدير الاداري للمنتخب الأولمبي ان "هناك أسباب عديدة حالت دون التحاق جميع اللاعبين بمعسكر الامارات منها إدارية وأخرى عدم موافقة انديتهم واعتذار اخرين"، لافتا الى ان "اللاعبين المدعوين لديهم جواز سفر عراقي، باستثناء اللاعب هيران أحمد محترف ثون السويسري، والذي سيتم استحصال جواز سفر عراقي له عبر السفارة العراقية في الامارات، كون اللاعب لديه وثائق أصولية بالنسبة لوالديه اللذين يمتلكان جواز سفر عراقي".

وأشار الى ان "المنتخب سيسافر مساء الاربعاء المقبل إلى الامارات، لخوض المباراتين الوديتين بالرابع والسادس من الشهر المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدعاء 7 لاعبين لمنتخبنا الأولمبي لوديتي الامارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدعاء 7 لاعبين لمنتخبنا الأولمبي لوديتي الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).