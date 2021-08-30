مستشار الأمن القومي: العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية

2021/08/30 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية.وقال الأعرجي خلال مشاركته بملتقى الرافدين2021 اليوم:" ان وجود التحالف الدولي تم بطلب رسمي من الحكومة العراقية في مجالي التدريب والدعم الجوي".واضاف:" ما زلنا بحاجة لمساندة التحالف الدولي بمجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب".وأشار إلى:" ان العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية، وان انسحاب القوات الأميركية القتالية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري".وبين الأعرجي:" طلبنا من الناتو المساهمة بتدريب جميع الأجهزة الأمنية العراقية، واتفاق سنجار منصف ولا نستطيع أن نأتي باتفاق يرضي الجميع بنسبة 100%".وأكد الأعرجي:" انه تم تطويع 2500 شخص من أهالي سنجار لاستلام ملف الأمن داخل القضاء"./انتهى7

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