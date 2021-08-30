شاهد قوة إعصار أيدا المدمر ذي الفئة الرابعة عند وصوله اليابسة

2021/08/30 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل إعصار أيدا، الذي ضعف الآن إلى عاصفة استوائية، إلى اليابسة كإعصار من الفئة 4 بالقرب من بورت فورشون، في ولاية لويزيانا الأمريكية في 29 أغسطس.

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