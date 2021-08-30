مسجدي: من يدعم العراق غير ايران؟

2021/08/30 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، الاثنين، على وقوف بلاده إلى جانب العراق "بقوة" لإعادة البناء والإعمار، مشيرا الى ايران هي الوحيدة التي تدعم بغداد.

وقال مسجدي في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (30 اب 2021)، ان "ايران هي فقط من تدعم العراق، في موضوع تزويد الطاقة الكهربائية وتقف بقوة الى جانب بغداد لإعادة البناء والإعمار".

واضاف، ان "الجمهورية الاسلامية ترحب دائما بالحوار وتشجعه مع حكومات المنطقة وهنالك جملة من الحوارات بين ايران والسعودية بدأت داخل العراق وستستمر في جولات اخرى تتبناها الحكومة الايرانية الجديدة".

واوضح، انه "لا يجب القلق من سياسة ايران، القلق يفرضه اعداء المنطقة ويحاولون املاءه علينا وطهران ترحب بأي تباحث وحوار نحو السلام والصداقة".

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