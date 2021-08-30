القبض على متهم مطلوب بالارهاب واخرين بحيازة المواد المخدرة في بابل

2021/08/30 | 18:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة امنية، اليوم الاثنين، القبض على متهمين بقضايا الارهاب وحيازة المخدرات في بابل.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، انه |تمكنت مفارز مشتركة من شرطة محافظة بابل ومديرية الاستخبارات، من القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، وذلك من خلال عملية أمنية نفذت ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة، وجرت على ضوء معلومات استخبارية […]

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