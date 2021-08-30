2021/08/30 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة امنية، اليوم الاثنين، القبض على متهمين بقضايا الارهاب وحيازة المخدرات في بابل.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه |تمكنت مفارز مشتركة من شرطة محافظة بابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بقضايا الارهاب وحيازة المخدرات في بابل المركز الخبري الوطني.

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