البنتاغون: تصدينا لكل الهجمات الصاروخية في كابل.. والتهديد كبير

2021/08/30 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، على قدرتها بشأن مواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان حتى النهاية، مشيرة إلى نجاحها في حماية مطار كابل من هجمات الصاروخية استهدفته قبل ساعات.

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