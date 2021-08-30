اجتماع لوزارة التربية بهدف وضع رؤية متقدمة حول العام القادم

2021/08/30 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، اليوم الاثنين، مستجدات العملية التربوية ووضع رؤية متقدمة حول العام القادم مع الملاكات المتقدمة في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الوزير عقد جتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة والمديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات، لمناقشة الرؤى والأفكار التي تخص انطلاق العام الدراسي القادم فضلاً عن مواضيع أخرى تخص العملية الامتحانية".

واضاف ان "الاجتماع تناول مستوى الإجراءات اللوجستية للامتحانات العامة النهائية في هذا الظرف الذي يتطلب جهداً استثنائياً لتجاوز تداعيات الجائحة من جهة ورسم عتبة مستقبلهم في المدى القريب من جهة أخرى".

وتابع ان "الاجتماع ناقش ايضا الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي القادم والسُبل الكفيلة بإنجاحه، بهدف توحيد الرؤى والافكار التي تصب في مصلحة ابنائنا الطلبة والعملية التعليمية وتذليل المشاكل والمعوقات التي قد تعترض سيرها".

وشكر الدليمي خلال لقائه "الجهود المبذولة في استكمال دفع مستحقات المحاضرين وسرعة استجابة المديريات العامة في المحافظات لهذا الملف المهم والتي عكست بدورها اهتماماً ابوياً طيباً، وشعوراً عالياً بالمسؤولية، سيمنح العملية التعليمية والتربوية زخما معنوياً ودافعاً الى الامام".

واثنى الوزير "على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات التربوية واسهامها في انجاح العملية التربوية واستمرارها".

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