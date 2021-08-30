الكاظمي: العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

2021/08/30 | 19:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، إن الحكومة العراقية تولي أهمية عالية للعلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي كافة.

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جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكّد الكاظمي خلال اللقاء، "إيلاء العراق أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".

من جانبه "هنّأ السفير هوث العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عادّاً إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة".

وجدّد السفير "التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات، مؤكداً أن بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

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