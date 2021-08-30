الأمن الوطني يجري تقييماً للتهديدات المحتملة للعملية الانتخابية

2021/08/30 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وكيل جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، اليوم الاثنين، أن الجهاز يعمل على تقييم التهديدات المحتملة للعملية الانتخابية، وباقي التهديدات.

وقال الشطري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهاز الامن الوطني يولي اهمية خاصة لمحافظة ذي قار، وتعزيز الامن فيها وتوفير مناخ ملائم لإعادة الاستقرار والاعمار وكذلك توفير بيئة مناسبة لإقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف، أن "الجهاز يعمل مع باقي الوكالات الأمنية ضمن الخلية الاستخباراتية لتقييم التهديدات المحتملة للعملية الانتخابية، وباقي التهديدات".وبين الشطري، أنه "بحسب التقارير والتقييمات فان المحافظة تشهد وضعا أمنيا مبشرا"، لافتاً إلى أن "الجهاز يعول بالدرجة الاولى على وعي المواطنين وتعاونهم مع الاجهزة الامنية ويهيب بهم الوقوف مع اخوانهم من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الامنية لغرض التصدي لأية محاولة تستهدف النيل من أمن المواطنين وسلامتهم".

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