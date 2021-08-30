2021/08/30 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، منحها اجازة استيراد للدجاج البياض من تركيا، فيما اكدت ان الكتب المتداولة بشأنه مزورة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تنفي منح إجازة استيراد للدجاج البياض من تركيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تنفي منح إجازة استيراد للدجاج البياض من تركيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تنفي منح إجازة استيراد للدجاج البياض من تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).